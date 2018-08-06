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Понедельник, 6 августа 2018, 17:56 мск

Новости Спорт

Матчи, концерты, выставки, экскурсии и квесты: кабмин обнародовал концепцию наследия ЧМ-2018 Семь стадионов передаются регионам

Глава правительства России Дмитрий Медведев своим распоряжением утвердил концепцию наследия Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Документ, определяющий основные направления использования футбольных стадионов, тренировочных площадок, временных строений и сооружений после завершения мундиаля, опубликован на сайте кабмина.

Согласно концепции, в целях эффективного использования семь из 12 стадионов ЧМ-2018 – арены в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске – в 2019 году планируется безвозмездно передать из федеральной собственности в собственность субъектов РФ. В документе говорится, что новым собственникам стадионов предстоит «определить источники и объемы ресурсного обеспечения их операционной деятельности до выхода стадионов на самоокупаемость». Стоит отметить, что стадионы «Лужники», «Санкт-Петербург», «Казань Арена» и «Фишт» уже находятся в собственности субъектов Федерации, а стадион «Спартак» – в частной собственности.

Авторы концепции, ссылаясь на мировой опыт, признают, что «объем доходов в случае использования стадионов только для проведения футбольных матчей недостаточен для достижения их безубыточности». В связи с этим региональным властям предлагается использовать стадионы не только по профильному назначению, то есть для проведения футбольных матчей, других спортивных мероприятий и в качестве тренировочных площадок, но и для «культурно-спортивных и зрелищных мероприятий»: музыкальных концертов, фестивалей, театральных постановок и других развлекательных действий, к примеру, квестов, обзорных экскурсий, а также организовывать тематические музеи и экспозиции. Также предусматривается проведение на аренах «мероприятий для бизнес-партнеров, спонсорских турниров, <…> празднование знаменательных дат».

Кроме того, указывается в документе, собственникам будет разрешено предоставлять «внутренние свободные помещения стадионов для коммерческого использования». «Свободные помещения стадионов могут также приносить доход за счет их сдачи в долгосрочную аренду», – подчеркивается в концепции. Речь идет о сдаче помещений в аренду для предприятий торговли, общепита, оказания спортивных и оздоровительных услуг, а также под офисы.

В правительстве оценивают предполагаемые расходы федерального бюджета, региональных бюджетов, а также бюджетов муниципальных образований и юридических лиц на реализацию концепции наследия ЧМ-2018 в 16,02 млрд рублей до 2023 года. Так, согласно прогнозу на будущий год, расходы на концепцию составят 5,1 млрд рублей, причем 5 млрд рублей будут выделены из госказны.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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