Глава правительства России Дмитрий Медведев своим распоряжением утвердил концепцию наследия Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Документ, определяющий основные направления использования футбольных стадионов, тренировочных площадок, временных строений и сооружений после завершения мундиаля, опубликован на сайте кабмина.

Согласно концепции, в целях эффективного использования семь из 12 стадионов ЧМ-2018 – арены в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске – в 2019 году планируется безвозмездно передать из федеральной собственности в собственность субъектов РФ. В документе говорится, что новым собственникам стадионов предстоит «определить источники и объемы ресурсного обеспечения их операционной деятельности до выхода стадионов на самоокупаемость». Стоит отметить, что стадионы «Лужники», «Санкт-Петербург», «Казань Арена» и «Фишт» уже находятся в собственности субъектов Федерации, а стадион «Спартак» – в частной собственности.

Авторы концепции, ссылаясь на мировой опыт, признают, что «объем доходов в случае использования стадионов только для проведения футбольных матчей недостаточен для достижения их безубыточности». В связи с этим региональным властям предлагается использовать стадионы не только по профильному назначению, то есть для проведения футбольных матчей, других спортивных мероприятий и в качестве тренировочных площадок, но и для «культурно-спортивных и зрелищных мероприятий»: музыкальных концертов, фестивалей, театральных постановок и других развлекательных действий, к примеру, квестов, обзорных экскурсий, а также организовывать тематические музеи и экспозиции. Также предусматривается проведение на аренах «мероприятий для бизнес-партнеров, спонсорских турниров, <…> празднование знаменательных дат».

Кроме того, указывается в документе, собственникам будет разрешено предоставлять «внутренние свободные помещения стадионов для коммерческого использования». «Свободные помещения стадионов могут также приносить доход за счет их сдачи в долгосрочную аренду», – подчеркивается в концепции. Речь идет о сдаче помещений в аренду для предприятий торговли, общепита, оказания спортивных и оздоровительных услуг, а также под офисы.

В правительстве оценивают предполагаемые расходы федерального бюджета, региональных бюджетов, а также бюджетов муниципальных образований и юридических лиц на реализацию концепции наследия ЧМ-2018 в 16,02 млрд рублей до 2023 года. Так, согласно прогнозу на будущий год, расходы на концепцию составят 5,1 млрд рублей, причем 5 млрд рублей будут выделены из госказны.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.08.18

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