Демонтаж временных трибун Центрального стадиона обойдется в миллиард рублей

Публикации за 25.05.17

Демонтаж временных трибун Центрального стадиона после Чемпионата мира – 2018 обойдется примерно в миллиард рублей. Такую цифру сегодня на встрече с журналистами озвучил президент ФК «Урал» Григорий Иванов.

Как передает корреспондент NDNews.ru, ранее руководитель клуба считал необходимым оставить Центральный стадион, который на время мундиаля получит название «Екатеринбург – арена», в том виде, каким он предстанет перед ЧМ-2018. Но после последнего посещения футбольной арены он изменил свое мнение. «Я посмотрел и понял, что эти трибуны (которые будут находиться за воротами, – прим. ред.) нехорошо смотрятся, портят общий вид. Они торчат, как уши. Я думал, что эти трибуны не так будут выпирать, они за ареной фактически. Это уже сейчас заметно, когда выезжаешь с Малышева на Репина. Кроме того, там очень высоко и не дай бог кто-то упадет – сразу убьется, – отметил Иванов. – Конечно, это вопрос денег. Мне озвучили, что на демонтаж сборно-разборных конструкций надо 1 миллиард рублей. Где их взять? Хотя времени на разбор нужно не много – пару зимних месяцев, к примеру».

По словам Иванова, из разобранных трибун екатеринбургской арены в городах Свердловской области можно будет собрать несколько стадионов вместимостью 3-5 тысяч человек. Вместе с тем, Центральный стадион уже не принадлежит региону, а передан федеральным структурам. Далее под ЧМ-2018 арену получит в пользование ФИФА, которая после мундиаля должна вернуть обратно ее федералам. «Уже они будут думать, что делать – отдавать стадион области или клубу. Вопрос в том, надо ли это клубу? Чтобы такую махину содержать нужны большие деньги. В общем, будем думать, считать», – заключил президент «Урала».

Напомним, Центральный стадион в рамках утвержденной концепции подготовки Екатеринбурга к ЧМ-2018 полностью снесли – остались только исторические стены. В их пределах встроят новый комплекс на 35 тысяч мест, спроектированный в соответствии с требованиями ФИФА. Фасад «Екатеринбург Арены» будет облицован металлическими панелями, над стадионом появится навес. После мундиаля вместимость стадиона должны уменьшить до 23 тысяч мест за счет сборно-разборных конструкций. По последним данным, реконструкция арены обойдется в 12,3-13,3 млрд рублей.

Реконструкция Центрального стадиона постоянно сопровождается скандалами. Так, свердловские власти в лице ГУП «Урал-2018», которое готовит инфраструктуру Екатеринбурга к ЧМ-2018, обязали доплатить генеральному подрядчику, работающему на строительстве арены, 45 млн рублей долга. Кроме того, силовики провели выемки документов в ГУПСО «Урал-2018» и ГУП «Распорядительная дирекция МУГИСО» в рамках дела о выкупе по завешенной стоимости зданий рядом с ЦС. Ростехнадзор признал процесс реконструкции Центрального стадиона аховым. Эксперты выявили вопиющие факты нарушений на стройплощадке и признали стадион уязвимым для террористических угроз во время мундиаля. До этого в принципе вышел скандальным выбор подрядчика для строительства объекта. Реконструкция Центрального стадиона (а фактически снос и строительство новой арены) должна завершиться к началу 2017 года.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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