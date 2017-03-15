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Екатеринбург

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Публикации за 15.03.17

«Вы слишком пессимистичны», – президент «Урала» и представитель «Синары» повздорили из-за вместимости Центрального стадиона (ФОТО, ВИДЕО)

«Вы слишком пессимистичны», – президент «Урала» и представитель «Синары» повздорили из-за вместимости Центрального стадиона (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня игроки футбольного клуба «Урал» впервые побывали на строящемся Центральном стадионе, который будет домашней ареной команды после завершения Чемпиона мира в 2018 году. Стройку затеяли ради мундиаля, поэтому вместимость арены существенно больше, чем посещаемость матчей «шмелей». На этой почве у президента клуба и представителя застройщика даже вышла небольшая перепалка.

Новый День: ''Вы слишком пессимистичны'', – президент ''Урала'' и представитель ''Синары'' повздорили из-за вместимости Центрального стадиона (ФОТО, ВИДЕО)

Как передает корреспондент NDNews.ru, Центральный стадион, который будет во время ЧМ носить имя «Екатеринбург-арена», находится в активной стадии строительства. Руководитель компании подрядчика Тимур Уфимцев рассказал, что сейчас завершены железобетонные работы на всех четырех трибунах стадиона, продолжается устройство стен и перегородок в подтрибунных помещениях, начат монтаж северной сборно-разборной трибуны, ведутся фасадные работы.

Новый День: ''Вы слишком пессимистичны'', – президент ''Урала'' и представитель ''Синары'' повздорили из-за вместимости Центрального стадиона (ФОТО, ВИДЕО)

Также он сообщил, что рабочие уже приступили к монтажу кровельного покрытия навеса. В ходе экскурсии для футболистов и журналистов г-н Уфимцев напомнил, что во время проведения мундиаля трибуны будут способны вместить 35 тысяч человек. После будет проведен частичный демонтаж и вместимость сократят на 12 тысяч мест.

Новый День: ''Вы слишком пессимистичны'', – президент ''Урала'' и представитель ''Синары'' повздорили из-за вместимости Центрального стадиона (ФОТО, ВИДЕО)

С таким сценарием не согласился президент ФК «Урал» Григорий Иванов. Он заявил, что после Чемпионата востребованность футбола у уральцев и посещаемость матчей «шмелей» должна резко возрасти, поэтому количество мест на трибунах надо оставить – а еще лучше сделать больше.

Новый День: ''Вы слишком пессимистичны'', – президент ''Урала'' и представитель ''Синары'' повздорили из-за вместимости Центрального стадиона (ФОТО, ВИДЕО)
Новый День: ''Вы слишком пессимистичны'', – президент ''Урала'' и представитель ''Синары'' повздорили из-за вместимости Центрального стадиона (ФОТО, ВИДЕО)
Новый День: ''Вы слишком пессимистичны'', – президент ''Урала'' и представитель ''Синары'' повздорили из-за вместимости Центрального стадиона (ФОТО, ВИДЕО)
Новый День: ''Вы слишком пессимистичны'', – президент ''Урала'' и представитель ''Синары'' повздорили из-за вместимости Центрального стадиона (ФОТО, ВИДЕО)

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 15.03.17

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