«Вы слишком пессимистичны», – президент «Урала» и представитель «Синары» повздорили из-за вместимости Центрального стадиона (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 15.03.17

<a href="https://www.youtube.com/embed/AXQFMBMcJcE?rel=0">Video</a>

Сегодня игроки футбольного клуба «Урал» впервые побывали на строящемся Центральном стадионе, который будет домашней ареной команды после завершения Чемпиона мира в 2018 году. Стройку затеяли ради мундиаля, поэтому вместимость арены существенно больше, чем посещаемость матчей «шмелей». На этой почве у президента клуба и представителя застройщика даже вышла небольшая перепалка.

Как передает корреспондент NDNews.ru, Центральный стадион, который будет во время ЧМ носить имя «Екатеринбург-арена», находится в активной стадии строительства. Руководитель компании подрядчика Тимур Уфимцев рассказал, что сейчас завершены железобетонные работы на всех четырех трибунах стадиона, продолжается устройство стен и перегородок в подтрибунных помещениях, начат монтаж северной сборно-разборной трибуны, ведутся фасадные работы.

Также он сообщил, что рабочие уже приступили к монтажу кровельного покрытия навеса. В ходе экскурсии для футболистов и журналистов г-н Уфимцев напомнил, что во время проведения мундиаля трибуны будут способны вместить 35 тысяч человек. После будет проведен частичный демонтаж и вместимость сократят на 12 тысяч мест.

С таким сценарием не согласился президент ФК «Урал» Григорий Иванов. Он заявил, что после Чемпионата востребованность футбола у уральцев и посещаемость матчей «шмелей» должна резко возрасти, поэтому количество мест на трибунах надо оставить – а еще лучше сделать больше.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 15.03.17

Винницкий будет представлять интересы области в Общественной палате РФ (ФОТО). / Свердловские власти отдадут АО «Телесеть» четыре этажа в офисном здании. / Свердловская область обосновалась в лидерах по числу заявок на дальневосточный гектар. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»