Медведев запустил процесс передачи стадиона «Екатеринбург Арена» Свердловской области

Стадион «Екатеринбург Арена», на котором в 2018 году прошли четыре матча чемпионата мира по футболу, до 1 января 2020 года должен полностью перейти из федеральной собственности в собственность Свердловской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее распоряжение № 2384-р Дмитрий Медведев подписал еще 11 октября, но официально опубликовано оно было только вчера, в день визита премьера в Екатеринбург.

Напомним, годовое содержание арены обходится в 230 миллионов рублей. В 2019 году эту сумму полностью субсидирует федеральный бюджет, в последующие четыре года государственная казна будет покрывать 95% расходов. Пока стадион старается зарабатывать как может: например, летом на его площадке прошел концерт группы «Ленинград».

Добавим, что временные трибуны, которые в июне этого года удивили инспекцию FISU, останутся на объекте еще на год. Ранее замминистра спорта Свердловской области Сергей Набоких объяснил это сложностью юридических процессов передачи стадиона в областную собственность. «Демонтаж временных трибун пройдет в 2020 году, эти работы также будут профинансированы из федерального бюджета. Точную сумму пока сложно назвать, так как еще не готова проектно-сметная документация. Но это в пределах 500 миллионов рублей, как озвучивалось ранее», – рассказал областной чиновник.

Екатеринбург, Москва, служба информации

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