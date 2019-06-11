«А скоро здесь выступит «Ленинград»!» – инспекции FISU показали «Екатеринбург Арену» (ВИДЕО)

Сегодня утром на стадион «Екатеринбург Арена» приехала комиссия Международной федерации студенческого спорта, которая оценивает город с точки зрения перспектив проведения Универсиады-2023.

Инспекция FISU в Екатеринбурге

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экскурсию для гостей провела директор стадиона Оксана Тищенко. Увидев, что члены делегации с некоторым недоумением смотрят на выносные трибуны, оставшиеся после ЧМ-2018, она поспешила пояснить, что скоро их уберут, и контур здания станет закрытым и более комфортным с точки зрения температуры. Кроме того, она поделилась с гостями радостью от того, что 6 июля на стадионе ожидается концерт рок-группы «Ленинград», на который придет около 20 тысяч человек. «Это будет первая проверка стадиона в качестве концертной площадки», – добавила Тищенко.

Напомним, о том, что летняя Универсиада – 2023 с большой долей вероятности пройдет именно в Екатеринбурге, стало известно в конце января. Решение было принято на совещании у вице-премьера РФ Ольги Голодец, которая курирует процесс. В апреле этого года в Свердловской области был создан оргкомитет по созданию и продвижению заявки Екатеринбурга на проведение Универсиады-2023. Работа оргкомитета продлится до 2 июля 2019 года. Уже в июле в Неаполе на заседании International University Sports Federation будет объявлено место проведения XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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