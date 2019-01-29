Универсиада-2023 все же пройдет в Екатеринбурге

С большой долей вероятности в 2023 году в Екатеринбурге все же пройдет летняя Универсиада. Как сообщили «Новому Дню» собственные источники, на сегодняшнем совещании у вице-премьера РФ Ольги Голодец, которая курирует процесс, было дано добро ‒ и теперь уральская заявка отправится в Международную ассоциацию студенческого спорта (FISU). Там и примут окончательное решение о месте проведения игр в 2023 году.

«Голодец по Екатеринбургу приняла окончательное решение ‒ и оно в нашу пользу. А поскольку больше никто в мире кроме Екатеринбурга не заявился на летнюю Универсиаду, то можно сказать, что Универсиада пройдет на Урале», ‒ сообщил собеседник агентства. При этом, по данным источников «Нового Дня», Екатеринбургу было поставлено условие, что заявка должна быть совместной с другим уральским городом ‒ Челябинском, где в случае положительного решения FISU должна пройти часть соревнований. Однако в итоге заявку решили подавать только от Екатеринбурга.

«В ходе подготовки выяснилось, что у Екатеринбурга не хватает возможностей для проведения соревнований по водным видам спорта, а Челябинск на них специализируется, мы принимали серьезные международные старты, включая молодежный чемпионат Европы по водному поло, Кубок губернатора, куда приезжают спортсмены из стран-участниц ШОС и БРИКС. Было принято решение, что Куйвашев и Дубровский делают совместное предложение для проведения Универсиады, ‒ пояснил «Новому Дню» начальник управления пресс-службы челябинского губернатора Дмитрий Федечкин. ‒ Но при рассмотрении заявок было принято решение, что будут концентрироваться на одном регионе, иначе это чревато большими расходами, Екатеринбург достроит объект для водных видов спорта. Мы пришли на помощь, когда это было нужно, поддержали заявку, и теперь желаем Екатеринбургу победы».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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