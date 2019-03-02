Путин намекнул FISU о желании Екатеринбурга провести Универсиаду

Сегодня перед церемонией открытия Универсиады в Красноярске президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с представителями FISU, Международной федерации университетского спорта. Во время нее глава государства сказал, что страна претендует на еще одни студенческие игры – в 2023 году.

«Если вы доверите нам это, мы постараемся сделать так, чтобы это было ярко и красиво», – сказал он на встрече с членами исполкома FISU, добавив, что Россия готова создать спектрограмму для подготовки к Универсиаде-2023.

Однако в ответ на слова Путина один из участников встречи спросил главу государства, «в каком еще из множества красивых российских городов можно было бы провести подобные соревнования» (цитата по РИА Новости). «Мы подумаем», – ответил президент России, однако после сказал, что пока речь идет только о Екатеринбурге.

Напомним, в конце января российская заявка была отправлена в FISU. Решение было принято на совещании у вице-премьера Ольги Голодец. Примечательно, что больше ни одна из стран мира не заявилась на проведение Универсиады в 2023 году, то есть конкурентов у Екатеринбурга нет, и многие на Урале говорят о том, что город в год своего 300-летия примет студенческие игры, как о факте. Однако есть и другое мнение – Казань заявилась на проведение Европейских юношеских игр в том же 2023 году. В столице Татарстана есть нужная инфраструктура, в отличие от Екатеринбурга, которому для проведения Универсиады не хватает, например, объектов для проведения соревнований по плаванию. Ранее заявку Казани поддержал Олимпийский комитет России, а глава Минспорта РФ заявлял, что город готов принимать Игры стран СНГ уже в 2020 году.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 02.03.19

В ДТП под Нижним Тагилом погибла женщина. / Синоптики предупредили уральских автомобилистов о метели. / В Екатеринбурге на ребенка свалилась глыба льда – в мэрии заявили, что ребенок упал в обморок. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»