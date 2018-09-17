Екатеринбург узнает, примет ли Универсиаду-2023, в середине октября

Екатеринбург претендует на право проведения летней Универсиады-2023. Об этом ранее писал «Новый День». Однако решение о том, победит ли уральская заявка, вопреки ранее появившейся информации, будет принято не в сентябре. Как сообщили агентству в Министерстве физкультуры и спорта Свердловской области, Международная федерация университетского спорта соберется для обсуждения этого вопроса только в середине октября.

Напомним, помимо Екатеринбурга за право провести летние студенческие игры также борется Якутск.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 17.09.18

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