Шипулин, Чепиков и Белявский побегут по Екатеринбургу с факелами

Оргкомитет зимней Универсиады-2019, которая пройдет в Красноярске, опубликовал итоги конкурса факелоносцев. Списки людей, которые в своих городах примут участие в эстафете огня, опубликованы на сайте игр. Люди с факелами побегут по улицам 30 городов России, в том числе ‒ Екатеринбурга.

В списке уральцев ‒ глава уральских волонтеров Александр Антимонов, паралимпиец Артем Арефьев, спортивная журналистка Светлана Батракова, гимнаст Давид Белявский, тренер гребцов Ольга Гвоздева, начальница департамента молодежной политики Ольга Глацких, волонтер ЧМ-2018 Анастасия Елфимова, директор СДЮСОШР «Виктория» Максим Епанешников, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, сноубордистка Анастасия Логинова, чемпион по пулевой стрельбе Евгений Панченко, биатлонистка Анна Помосова, министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, сноубордист Александр Смелов, вице-мэр Екатеринбурга Сергей Тушин, начальник управления физкультуры и спорта Екатеринбурга Людмила Фитина, депутат Госдумы РФ Сергей Чепиков, депутат свердловского заксо Елена Чечунова, биатлонист Антон Шипулин и вице-президент Российского студенческого спортивного союза Евгений Шурманов. Напомним, эстафета начнется в Международный день студенческого спорта, 20 сентября, а Игры стартуют 2 марта 2019-го.

Екатеринбург, служба информации

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