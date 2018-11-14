Тушина и Глацких исключили из списка факелоносцев Универсиады

Стал известен новый перечень факелоносцев, которые пронесут по Екатеринбургу огонь Универсиады-2019. Мероприятие состоится в субботу днем, 17 ноября.

Как передает корреспондент «Нового Дня», список участников претерпел изменения за последние недели. В него не попали, в частности, бывший вице-мэр Екатеринбурга Сергей Тушин и временно отстраненная от должности директор департамента молодежной политики Ольга Глацких. Информацию об их исключении подтвердили два информированных источника «Нового Дня». «Они оба не будут принимать участие в эстафете», ‒ сказали собеседники агентства.

В список попали биатлонист, депутат Госдумы РФ Сергей Чепиков, лыжник Иван Алыпов, паралимпиец Артем Арефьев, глава свердловского минспорта Леонид Рапопорт, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, вице-президент Российского студенческого спортивного союза Евгений Шурманов, директор уральского ТАСС Мария Картуз, а также несколько представителей крупных компаний ‒ спонсоров Универсиады.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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