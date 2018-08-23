Мэрия Екатеринбурга введет «сухой закон» в день эстафеты огня Универсиады-2019

Сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб подписал распоряжение о проведении эстафеты огня Зимней универсиады – 2019. В уральскую столицу символический огонь прибудет 17 ноября.

Эстафета будет организована на проспекте Ленина от здания УрФУ до мэрии. В связи с этим на главной городской магистрали с 11:30 до 13:00 будет закрыто движение для транспорта от улицы Хохрякова до улицы Мира. Кроме того, в документе указывается запрет на розничную продажу алкоголя во время эстафеты огня, а также за три часа до и в течение часа после мероприятия.

Ранее «Новый День» писал, кто из уральцев получил право пронести факел Зимней универсиады. В список попали известные спортсмены, волонтеры, чиновники и депутаты.

Всемирные студенческие игры пройдут в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года. Соревнования являются аналогом молодежной Олимпиады и проводятся под эгидой Международной федерации университетского спорта (FISU).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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