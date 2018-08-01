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Среда, 1 августа 2018, 17:19 мск

Новости Екатеринбург

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Свердловские власти ввязываются в еще один затратный спортпроект

Екатеринбург будет бороться за право проведения еще одного высокозатратного проекта. Речь идет об Универсиаде 2023 года. Соревнования, которые называют олимпиадой студентов, также хочет заполучить Якутск, однако решения о том, который из двух российских городов станет официальным претендентом от России, пока нет.

Формально заявку в Международную ассоциацию студенческого спорта (FISU) будет подавать Российский студенческий союз. «Очевидно, что общественная организация в одиночку не может взять на себя такую ответственность. Тут необходимы гарантии со стороны губернатора, Министерства спорта, правительства. Знаю, что, скажем, в Екатеринбурге тема с Универсиадой сейчас активно обсуждается. Но насколько она поддержит поддержку – вопрос к руководству страны», – сказал в интервью «Спорт-экспрессу» глава FISU Олег Матицын.

При всем этом издание отмечает, что пока другие страны вообще не подавали заявок на проведение Универсиады-2023 и намерений об участии в кампании не высказывали, хотя выбор должен быть сделан уже в сентябре этого года. «Там, где на профессиональном спорте принято зарабатывать (имеются в виду развитые страны, – прим. ред.), Универсиада не нужна. Соревнования студентов вряд ли привлекут крупных спонсоров или побьют рекорды по продаже билетов. А государственные деньги можно, в конце концов, потратить и просто на развитие спорта, без красивой обертки в виде соревнований», – добавляет газета.

Екатеринбург, служба информации

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