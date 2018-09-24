Слух дня: «Экспо-2025» и Казань лишат Екатеринбург возможности провести Универсиаду-2023

Екатеринбург борется за право проведения в год своего 300-летия ‒ в 2023-м ‒ летней Универсиады. Заявку формально называют выигрышной, ведь из конкурентов у уральской столицы только один город ‒ Якутск. Однако, по большому счету, шансов на проведение студенческих игр у Екатеринбурга практически нет. И дело не только в том, что правительство области увлеклось политическими перестановками, фактически пустив процесс на самотек. По слухам, федеральные власти не хотят раскошеливаться на строительство инфраструктуры на Среднем Урале, нужной для Универсиады.

По некоторым данным, примерная смета ‒ не включая операционную деятельность ‒ составляет почти 30 млрд рублей. Это и спортивные объекты, и дороги, и транспортная инфраструктура, и объекты размещения. Очевидно, что собственных денег на все это у Екатеринбурга нет, поэтому при победе заявки уральской столицы понадобится федеральное участие.

При этом город претендует на проведение «Экспо-2025». Судьба заявки решится уже совсем скоро ‒ в ноябре пройдет 164-я генеральная ассамблея Международного бюро выставок, где и будет определен победитель. Если выиграет Екатеринбург, то все силы и средства будут брошены на подготовку города к всемирной выставке, и ни о какой универсиаде речи идти уже не будет. Так что Универсиада на Урале возможна только в случае поражения.

Но и этот шанс ‒ весьма призрачный. И здесь Екатеринбургу подкузьмила Казань, которая заявилась сразу на два мероприятия ‒ Европейские игры и Юношеские олимпийские игры. Кандидатуру столицы Татарстана лоббируют в федеральном Минспорта. Министр Павел Колобков даже писал письмо на имя президента России Владимира Путина с просьбой поддержать казанскую инициативу. У Екатеринбурга же заступников в верхах нет. Кроме того, у Казани, которая уже проводила в 2013-м Универсиаду и чемпионат мира по футболу в этом году, есть вся спортивная и сопутствующая инфраструктура. Так что ее заявка не будет так больно бить по бюджету страны.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 24.09.18

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