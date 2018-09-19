В Свердловской области создадут орган власти для решения политических вопросов

После упразднения администрации губернатора в Свердловской области будет создан новый орган власти, отвечающий за решение вопросов внутренней политики.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на заседании комитета заксобрания по законодательству Сергей Наймушин – замдиректора государственно-правового департамента губернатора и правительства, который представил депутатам проект изменений в устав области вместо ранее анонсированного вице-губернатора Азата Салихова.

По его словам, реорганизация проводится с целью более успешного решения задач по социально-экономическому развитию. Новый орган – аппарат губернатора и правительства будет заниматься вопросами чисто технического обеспечения деятельности областных властей.

Практически во всех областных законах, где упоминается администрация губернатора, она будет заменена аппаратом губернатора. Исключением является закон «о равенстве политических партий», где говорится об обеспечении равного доступа политических партий на региональные теле- и радиоканалы. Из этого закона администрацию губернатора просто вычеркнут. Наймушин пояснил, что вопросами политических партий, как и другими политическими темами, будет заниматься специально созданный новый орган власти. Его характеристики пока находятся в стадии обсуждения.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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