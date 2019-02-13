Свердловская область отправила заявочный взнос за проведение Универсиады-2023

Свердловская область перечислила 800 тысяч рублей в качестве заявочного взноса к Универсиаде-2023.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий накануне опубликовал документацию о договоре с Российским студенческим спортивным союзом. Теперь РССС в срок до 28 февраля должен перечислить деньги в Международную федерацию студенческого спорта в Швейцарию. Сумма составила ровно 800 тысяч рублей.

Отметим, накануне президент Российского спортивного студенческого союза Сергей Сейранов сообщил, что союз подал письмо в Международную федерацию студенческого спорта о намерении выдвинуть Екатеринбург в заявочной кампании. «Сейчас надо оплатить взнос в размере €10 тыс., и 28 февраля на заседании исполкома в Красноярске Екатеринбург официально вступит в борьбу за право проведения. Будет создана специальная комиссия FISU, которая приедет в Екатеринбург и все проверит, город должен будет подготовить заявочную книгу. По итогам инспекторских поездок 1-2 июля на исполкоме FISU в Неаполе будет решаться, кто победит», – цитирует Сейранова ТАСС.

О том, что с большой долей вероятности в 2023 году в Екатеринбурге все же пройдет летняя Универсиада, стало известно в конце января. Решение было принято на совещании у вице-премьера РФ Ольги Голодец, которая курирует процесс. «Голодец по Екатеринбургу приняла окончательное решение ‒ и оно в нашу пользу. А поскольку больше никто в мире кроме Екатеринбурга не заявился на летнюю Универсиаду, то можно сказать, что Универсиада пройдет на Урале», ‒ сообщал источник агентства. При этом, по данным источников «Нового Дня», Екатеринбургу было поставлено условие, что заявка должна быть совместной с другим уральским городом ‒ Челябинском, где в случае положительного решения FISU должна пройти часть соревнований. Однако в итоге заявку решили подавать только от Екатеринбурга.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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