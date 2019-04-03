Продвигать заявку Екатеринбурга на Универсиаду-2023 будут 34 свердловских чиновника

В Свердловской области создан оргкомитет по созданию и продвижению заявки Екатеринбурга на проведение Универсиады-2023.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, в состав оргкомитета губернатор Евгений Куйвашев включил 34 человека, в том числе – своего первого заместителя Алексея Орлова, главу Екатеринбурга Александра Высокинского, министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта, ректора УрФУ Виктора Кокшарова и других.

Работа оргкомитета продлится до 2 июля 2019 года. Уже в июле в Неаполе на заседании исполкома FISU – Международной Федерации студенческого спорта (International University Sports Federation) будет объявлено место проведения XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года. Перед этим в июне Свердловская область должна представить FISU свою заявочную книгу на проведение в столице Среднего Урала Универсиады.

О том, что с большой долей вероятности в 2023 году в Екатеринбурге все же пройдет летняя Универсиада, стало известно в конце января. Решение было принято на совещании у вице-премьера РФ Ольги Голодец, которая курирует процесс. «Голодец по Екатеринбургу приняла окончательное решение ‒ и оно в нашу пользу. А поскольку больше никто в мире кроме Екатеринбурга не заявился на летнюю Универсиаду, то можно сказать, что Универсиада пройдет на Урале», ‒ сообщал источник агентства. При этом, по данным источников «Нового Дня», Екатеринбургу было поставлено условие, что заявка должна быть совместной с другим уральским городом ‒ Челябинском, где в случае положительного решения FISU должна пройти часть соревнований. Однако в итоге заявку решили подавать только от Екатеринбурга. Вступительный взнос в размере 800 тысяч рублей в Международную федерацию студенческого спорта в Швейцарию область уже перечислила.

Екатеринбург, служба информации

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