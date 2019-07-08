Дирекция «Екатеринбург Арены» показала, как выглядит футбольное поле после концерта «Ленинграда» (ФОТО)

На «Екатеринбург Арене» почти полностью убрали специальное покрытие, которое защищало газон во время концерта группировки «Ленинград» в минувшую субботу. Демонтаж оборудования занял около суток. На сегодняшний день остался небольшой участок материала на том месте, где располагалась сцена.

«Благодаря концертному покрытию и тем подготовительным мероприятиям, которые проводили гринкиперы стадиона, поле отлично перенесло нагрузку. Сегодня агрономическая служба продолжает штатные работы по подготовке газона к предстоящему началу футбольного сезона», – сообщила директор «Екатеринбург Арены» Оксана Тищенко.

Первый матч на стадионе состоится уже в эту субботу, 13 июля. Екатеринбургский «Урал» сыграет с «Уфой» на старте нового сезона Российской премьер-лиги.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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