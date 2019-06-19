На «Екатеринбург Арене» рассказали, как защитят газон от фанатов «Ленинграда»

В Екатеринбурге в начале июля на «Екатеринбург Арене» пройдет концерт группировки «Ленинград». Фан-зона и сама сцена, где будет выступать вокально-инструментальный ансамбль, будут организованы прямо на поле с натуральным покрытием.

После концерта той же группы на стадионе «Спартак» в Москве газон оказался сильно вытоптан, однако в Екатеринбурге уже готовятся к тому, чтобы покрытие не пострадало после танцев поклонников «Ленинграда». «Гринкиперы стадиона определили план работы с учетом ограничения поступления ультрафиолета и той нагрузки, которую предстоит пережить газону. На поле будет смонтировано специальное покрытие, позволяющее «дышать» и получать необходимую влагу через систему полива. Все это позволит траве положительно выйти из стресса, который она переживет за время проведения мероприятия», – рассказала «Новому Дню» директор стадиона Оксана Тищенко.

По ее словам, поле «набрало сил, для того чтобы хорошо перенести предстоящие нагрузки». «Для стадиона это будет новый и очень важный опыт, который обязательно пригодится в будущем для проведения концертов, фестивалей и других массовых мероприятий. Использование специального концертного покрытия – это мировая практика. Уже есть положительный опыт его использования у наших коллег с других стадионов, входящих в структуру «Спорт-Ин», – добавила она, имея в виду в том числе стадион в Калининграде, который, в отличие от «Спартака», благополучно пережил концерт «Ленинграда».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 19.06.19

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