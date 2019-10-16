Медведев прилетел в Екатеринбург и отправился смотреть стенды дорожников (ФОТО)

Премьер-министр Дмитрий Медведев прилетел в Екатеринбург. В эти минуты он осматривает выставочный павильон в «Экспо-центре», ознакомившись перед этим с экспозицией на открытой площадке. Главе правительства должны показать стенды некоторых регионов и компаний – предполагается, что он повторит маршрут, по которому утром водили федеральных чиновников и главу ГИБДД.

После осмотра стендов Медведев проведет совещание с министром транспорта Евгением Дитрихом, вице-премьером Максимом Акимовым и губернаторами.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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