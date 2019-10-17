Бильярд, матрешки, роботы: чем завлекают на специализированную выставку «Дорога-2019» (ФОТО)

В Екатеринбурге второй день работает выставка «Дорога-2019». Регионы и компании представляют все, что так или иначе связано со строительством дорог, – от дорожной техники до битумов. После отъезда Дмитрия Медведева и федеральных министров у стендов стало малолюдно, приходят, судя по всему, те, кто работает в этой сфере. В отличие от «Иннопрома», который также проходит в «Экспо-центре», пенсионеры, школьники и грудные дети не наполняют территорию выставочника. А вот методы завлечения к стендам остаются схожими.

В павильонах гостей развлекают роботы: один из них рекламирует бионорд, второй – компанию, которая занимается автоматизацией работы с битумными материалами. У одного из стендов есть бильярд и дартс. «Чтобы завлекать партнеров», – объясняет их назначение консультант. Сочи развлекает гостей очками виртуальной реальности – в них можно погулять по еще непостроенной дороге и посмотреть на нее с высоты. У другого стенда стоят матрешки с прорезями для фото, в одну из них уже заботливо установили урну. На специализированной дорожной выставке можно найти и ростовые куклы, и региональные сувениры, и сладости. Стенд Свердловской области на этом фоне выглядит очень серьезным – только карты, мониторы и зеленый автобус ЛиАЗ, который работает на газу.

Добавим, в «Экспо-центре» работают два павильона. В первом представлены в основном регионы и компании, которые занимаются материалам для строительства, во втором – машины ГИБДД и дорожная техника: катки, бетоноукладчики, уборочные машины и т.д.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 17.10.19

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