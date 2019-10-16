Дмитрий Медведев обсудил в Екатеринбурге аварийность российских дорог (ФОТО)

В Екатеринбурге проходит совещание премьер-министра России Дмитрия Медведева с участниками форума «Дорога – 2019» по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В мероприятии принимают участие федеральный министр транспорта Евгений Дитрих, вице-премьер РФ Максим Акимов, губернаторы нескольких регионов и высокопоставленные силовики.

Открывая совещание, Дмитрий Медведев заявил, что сумма протяженности автодорог в стране составляет свыше 1,5 миллионов километров. Состояние дорог прямо или косвенно зависит не только от экономики страны, но и повседневной жизни людей. По его словам, до конца года в федеральном бюджете предусмотрено 30 миллиардов рублей на два направления. Первое – это надежность и качество строительства, и второе – насколько эффективно соблюдаются правила дорожного движения.

Председатель правительства РФ отметил, что в 2019 году на дорожную инфраструктуру было выделено 150 миллиардов рублей. Но в некоторых регионах – Приморье, Чукотка, Крым – было освоено менее 30% бюджетных средств. «Это очень мало. Нужно разобраться, почему это произошло. Надо понять, что делать дальше», – заявил премьер-министр.

Работа по второму направлению началась с 2012 года. «Показатели аварийности снижаются, хотя машин становится больше. И это тенденция, которая будет усиливаться. Стартовал федеральный проект, цель которого – снижать аварийность. По итогам 9 месяцев сократили ДТП на 3,4%, на 3% сократилось число раненых. В 25 регионах достичь целевых показателей не удалось, а в 17 регионах число погибших в ДТП даже выросло, и в этом надо разобраться», – отметил Дмитрий Медведев.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил, что есть задача снизить число смертельных ДТП в 3,5 раза по России. Достичь этого можно за счет усиления ответственности водителей за нарушение ПДД и поставки современного оборудования для материально-технической базы Госавтоинспекции. Например, сейчас закупаются медицинские укладки, чтобы полицейские могли оказывать первую помощь пострадавшим на месте аварии.

По его словам, в МВД провели мониторинг и выяснили, что в регионах не проводятся мероприятия по снижению смертности на дорогах из-за отсутствия денег.

«Руководителям [местных подразделений] надо обратить внимание и проводить меры по безопасности дорожного движения, в том числе через пропаганду на телеканалах. Важны инженерно-технические мероприятия – контроль скоростного режима, обеспечение безопасности пешеходов», – заявил Колокольцев.

Участники совещания также упомянули регионы, где смертность в дорожных авариях возросла. В их числе оказалась и Свердловская область, где есть рост по всем показателям.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников предложил два варианта, как сделать дороги более безопасными. Во-первых, снизить разрешенное превышение скорости, за которое не наказывают, до 10 км/ч, и ограничить движение в городе до 50 км/час.

Руководитель подгруппы «Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность» Госсовета РФ и губернатор Курской области Роман Старовойт поднял проблему отсутствия единой базы медицинских организаций, из-за чего водительские права могут получить люди с эпилепсией или алкоголизмом. «Водители такси, автобусов работают [с такими диагнозами], которых вынуждены лишать права управления через ГИБДД и прокуратуру», – пожаловался он.

На этом открытая часть совещания завершилась. Доклад свердловского губернатора Евгения Куйвашева перед премьер-министром РФ прозвучит за закрытыми дверями.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук

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