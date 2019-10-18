В ГИБДД пообещали узнать мнение людей, нужно ли ограничивать скорость при перевозке детей

После окончания выставки «Дорога-2019», которая проходит в Екатеринбурге, в ГИБДД вернутся к обсуждению идеи об ограничении скорости при перевозке детей. Глава ведомства Михаил Черников ранее предложил снизить на 20 км/ч предельно допустимую скорость для водителей, в машине которых находятся дети.

«От этой идеи мы ни в коем случае не отказываемся. Но надо, по крайней мере, получить срез общественного мнения, как люди к этому относятся. Что скрывать – любые наши начинания сразу заканчиваются тем, что люди спрашивают: а какой наложат штраф? Если штраф наложат, то буду соблюдать, не наложат – не буду. Идея снижения скорости при перевозке детей нацелена на самоуправление, саморегуляцию. Если люди посчитают, что так надо действовать, – надо вносить в ПДД, если люди посчитают, что за это надо карать, будет предложен штраф. Мы будем инициировать выяснение общественного мнения, но сроки сказать пока не могу. Надо сначала осознать, что мы услышали, в том числе здесь, на «Дороге», – прокомментировал «Новому Дню» замначальника ГИБДД РФ Олег Панарьин.

Добавим, предложение об ограничении скорости на 20 км/ч для машин, где находятся дети, прозвучало на форуме «Безопасная дорога» в апреле. Главный госавтоинспектор страны напомнил, что такие ограничения действуют для автомобилей с прицепом: на трассе скорость ограничена для машин с прицепом 90 км/ч (без прицепа – 110 км/ч). Однако он признал, что администрировать такое нарушение ПДД будет сложно – почти все штрафы за превышение выносятся по автоматическим камерам.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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