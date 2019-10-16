Пока без Медведева: в Екатеринбурге открылась выставка «Дорога-2019» (ФОТО)

Только что в Екатеринбурге дали старт международной выставке «Дорога-2019».

Максим Акимов

«Наша выставка традиционно не только ждет высоких гостей, но и является местом встречи лучших профессионалов экспертов. Наша цивилизация обязана развитием не только речи письму и счету, но и дорогами», – начал вице-премьер РФ Максим Акимов.

Евгений Дитрих

Министр транспорта России Евгений Дитрих отметил, что мероприятие – это «возможность встретиться, поговорить, обменяться решениями». Затем слово дали губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

Евгений Куйвашев

Он начал с благодарности организаторам выставки, которые выбрали местом проведения Екатеринбург. «Хороший аванс и хорошая возможность принять гостей со всей страны. Мы на Урале знаем, что от развития дорожной отрасли зависит и развитие других отраслей», – отметил он.

Михаил Черников

Глава ГИБДД РФ Михаил Черников рассказал, что на выставку привезли новинки, например, прибор, который будет определять состояние наркотического опьянения – его будут внедрять в следующем году.

Василий Старков

После официальной церемонии чиновники в сопровождении полицейского отправились осматривать стенды. Они побывали на московском, курском, челябинском стендах и стенде Республики Татарстан. Затем посетили экспозицию Свердловской области, где их уже ждали министр транспорта региона Василий Старков и глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Александр Высокинский

Старков рассказал, где и на какие суммы в области отремонтировали дороги и что планируется сделать в следующем году. Далее делегация отправилась к стенду Сочи.

Ожидается, что сегодня «Экспо-центр», где проходит выставка, посетит премьер РФ. Он проведет совещание по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и примет участие в работе Международной специализированной выставки «Дорога-2019». Планируется, что в рамках визита премьер встретится с губернатором Куйвашевым.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 16.10.19

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