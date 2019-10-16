Через несколько часов Медведев проведет закрытое совещание в конгресс-центре

Дмитрий Медведев должен прилететь в Екатеринбург и провести совещание в конгресс-холле «Экспо-центра» через несколько часов. Как только что сказал министр транспорта РФ Евгений Дитрих, премьер прибудет во второй половине дня. На площадке форума «Дорога-2919» он проведет совещание с участниками проекта «Безопасные и качественные дороги».

В программе выставки такого мероприятия нет, посетителей после осмотра стендов пригласили в конференц-зал, где выступают федеральные чиновники, на этом открытая часть программы заканчивается – это произойдет ориентировочно в час дня.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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