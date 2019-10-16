Официально: Медведев прилетит в Екатеринбург сегодня. Программа визита

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев прибудет в Екатеринбург именно сегодня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», программа визита второго лица государства опубликована на сайте правительства РФ. Дмитрий Медведев проведет совещание по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и примет участие в работе Международной специализированной выставки «Дорога-2019».

Также он осмотрит Екатеринбургский укрупненный центр Единой системы организации воздушного движения и в режиме видеоконференции откроет аналогичный объект в Новосибирске. Вместе с Дмитрием Медведевым в Екатеринбург прибудут вице-премьер Максим Акимов, министр транспорта Евгений Дитрих, руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк.

Кроме того, в рамках визита Дмитрий Медведев встретится с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Москва, Екатеринбург, служба информации

Москва, Екатеринбург. Другие новости 16.10.19

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