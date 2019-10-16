Готовьтесь! Самолет Медведева приземлится в Екатеринбурге через полчаса

Премьер-министр России Дмитрий Медведев вскоре прибудет в Екатеринбург. Напомним, у него запланирован визит на форум «Дорога-2019». В настоящее время самолет, на борту которого предположительно находится глава российского правительства, пролетает над Башкирией. Ил-96-300ПУ из специального отряда «Россия» ориентировочно приземлится в аэропорту Кольцово примерно через полчаса. Это следует из данных сервиса Flightradar.

Как уже писал «Новый День», помимо участия в «Дороге-2019» Медведев осмотрит екатеринбургский укрупненный центр Единой системы организации воздушного движения и в режиме видеоконференции откроет аналогичный объект в Новосибирске. В рамках визита Дмитрий Медведев также встретится с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 16.10.19

«Депрессия – это не обязательно скорбь в глазах и полная апатия». Эксперт о «модной» внесезонной болезни. / «Мы теряем золотой час», – глава ГИБДД пожаловался на проблему с перевозкой больных между регионами. / В Екатеринбурге суд вынес приговоры банде угонщиков, в числе которых – бывший полицейский. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»