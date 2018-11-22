«Титановая долина» объяснила высокие зарплаты налогами

В «Титановой долине» прокомментировали, почему на зарплаты сотрудников управляющей компании в следующем году бюджет должен будет потратить 74 млн рублей. Это все из-за НДФЛ и других обязательных платежей. РИА «Новый День» получило комментарий от УК «Титановая Долина» о том, почему на зарплату сотрудников компании потребуется 74 млн рублей и сколько человек там трудоустроено. Как оказалось, в следующем году работать будут 73 человека – больше чем в этом году из-за открытия второй площадки «Уктус».

Дальнейший комментарий агентство цитирует дословно: «ФОТ на следующий год рассчитан в объеме 74 млн рублей. Конечно, если «взять и разделить» на всех, то получается, что в среднем каждый сотрудник «Титановой долины» получает почти 85 тысяч рублей! Но зарплата каждого работника рассчитана с учетом НДФЛ (13%) и обязательными страховыми взносами во внебюджетные фонды (30,2%). В таком случае, если произвести правильные расчеты, то средняя ежемесячный доход сотрудника управляющей компании ОЭЗ уменьшается почти на 30 тысяч рублей. 55 тысяч рублей – средняя зарплата в ОЭЗ «Титановая долина». Значение среднее и не резонирующее с аналогичными показателями по региону и Екатеринбургу. Особенно, если учесть, что коллектив управляющей компании «Титановой долины» состоит из квалифицированных специалистов и руководителей в сфере экономики, строительства и юриспруденции».

РИА «Новый День» поддерживает стремление УК выплачивать налоги, но напоминает, что ОЭЗ в этом не уникальна, это требование законодательства. Добавим, УК «Титановая Долина» просит более 100 миллионов на свое функционирование в следующем году. Кроме зарплаты, деньги нужны на «коммуналку» – 21,5 млн рублей, на обслуживание сетей и охрану – 22,7 млн рублей. Аренда офиса в БЦ «Высоцкий» обойдется в 4 млн рублей.

Еще одна крупная статья расходов – текущая деятельность: командировочные расходы, связь, интернет, бухгалтерское и юридическое сопровождение – 20,5 млн рублей. УК просит деньги «на покрытие кассового разрыва», так как доходы компании с коллективом из «квалифицированных специалистов и руководителей» запланированы в размере 60 млн рублей, а расходы – 162 млн.

Екатеринбург, служба информации

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