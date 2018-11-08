Минкульт о филармонии: «не договоримся с жильцами – деньги не освоим»

Сегодня на заседании бюджетного комитета заксобрания, где рассматривается в первом чтении проект областного бюджета 2019 года, был поднят вопрос строительства нового зала филармонии, ради которого власти планируют снести жилую пятиэтажку.

Как рассказала глава минфина Галина Кулаченко, в 2019 году на эти цели заложено 362 млн рублей. Депутат от КПРФ Вячеслав Вегнер заявил, что эти деньги можно было бы потратить с большей пользой – например, построить новые котельные в вечно мерзнущих Каменском и Белоярском районах, тем более что соседи филармонии категорически против сноса своего дома. «Может, Мацуеву кто-то что-то обещал, но я вот не обещал!" – подчеркнул он.

Министр культуры Светлана Учайкина на это заявила, что на конец 2018 года в областном бюджете заложено на проектные работы по залу филармонии 295 млн рублей, а 361 млн 2019 года пойдёт «на финансирование других этапов подготовки к строительству». «Если не договоримся с жильцами, значит, эти деньги не будут освоены», – заявила она.

Такой подход удивил даже председателя бюджетного комитета Владимира Терешкова. «Подготовка к этом проекту была проведена некорректно, и это сейчас вызывает недовольство части населения. Между прочим, рядом с филармонией – учебный театр в ужасном состоянии, может быть, имеет смысл перенести его в другое место», – отметил он.

Глава минкульта на это ответила, что, во-первых, учебный театр – это объект федеральный, во-вторых, его перенос вопрос расширения филармонии все равно бы не решил.

Напомним, ранее жильцы дома на Карла Либкнехта, 40, который хотят снести ради строительства филармонии, попытались заставить чиновников разговаривать с ними. Горожане написали открытое письмо, в котором требуют объяснить, по какому закону будут забирать участок, почему их мнения никто не спрашивает и кто будет проводить выкуп.

Свердловская прокуратура заявила, что проведет проверку по поводу возможного предстоящего сноса жилого дома на улице Карла Либкнехта, 40, в Екатеринбурге.

Екатеринбург, служба информации

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