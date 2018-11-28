Прокуратура: филармония имела право заказать техобследование соседнего дома

Прокуратура Свердловской области не нашла нарушений закона в том, что Свердловская государственная филармония заказала обследование технического состояния соседнего жилого дома по адресу: ул. К. Либкнехта, 40.

Об этом сообщает в соцсети депутат Госдумы Андрей Альшевских, отправлявший в надзорное ведомство запрос о правомерности расходования на эти цели бюджетных средств. В ответе за подписью и.о. областного прокурора Владимира Маленьких сообщается, что обследование технического состояния дома на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности было проведено не за счет областного бюджета, а за счет внебюджетных средств, заработных самой филармонией. Это законно, так как филармония является не бюджетным, а автономным госучреждением, тем более ей принадлежит пять квартир в этом доме.

Правда, в процессе были допущены нарушения ФЗ-223, связанные с публикацией информации о заключенных договорах в Единой информационной системе. В связи с этим возбуждено административное производство по ч. 4 7.32.3. КоАП. Наказание по ней влечет наложение административного штрафа на должностных лиц – в размере от 2 до 5 тысяч рублей; на юридических лиц – от 10 до 30 тысяч рублей.

Напомним, здание хотят расселить и разрушить, чтобы освободить место под строительство нового зала свердловской филармонии. При этом с жильцами пятиэтажки областные власти до сих пор не вышли на контакт ‒ у них не только не спрашивали мнения по поводу возможного переезда, но даже не предлагали вариантов выкупа жилья. В проекте областного бюджета на 2019 год, уже принятом в первом чтении, на строительство нового зала филармонии заложено 362 млн рублей.

Добавим, что на днях жильцы дома ходили на прием в городскую администрацию, где им предложили сформулировать предложения для обсуждения с рабочей группой, созданной по распоряжению губернатора Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации

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