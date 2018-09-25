Чиновники, архитекторы и люди искусства выбрали проект нового зала для филармонии – у жилого дома рядом нет шансов (ФОТО)

Сегодня в Свердловской областной филармонии презентовали концепцию нового зала, который хотят построить рядом, там, где сейчас стоит жилой дом. «Исходя из особого статуса Екатеринбурга, мы не могли остаться в стороне. Идея строительства зала была поддержана на последнем благотворительном губернаторском балу», – рассказал вице-губернатор Павел Креков.

По его словам, ради этого был создан проектный офис, который и возглавил замруководителя региона, а после ‒ объявлен международный конкурс концепций. «Первый тур прошел в мае ‒ это сбор портфолио. Поступило 47 заявок, причем половина ‒ зарубежные. Ко второму туру допустили десять из них, причем только одну российскую. Два претендента по объективным причинам снялись, и жюри было представлено восемь проектов. 18 сентября мы определили тройку призеров, из числа которых и будет выбран проект-победитель», ‒ сообщил г-н Креков.

Первый проект ‒ авторства венгерского бюро Robert Gutowski Architects, второй ‒ итальянского Alvisi Kirimoto, а первое место жюри отдало бюро Захи Хадид.

Правда, по какому из них будет построен новый зал, пока неясно. Как сообщили «Новому Дню» представители Крекова, скорее всего, финалист будет объявлен через месяц. «Жизнь внесет в эскиз изменения. Исходя из геологических, геофизических и архитектурных реальностей», ‒ добавил вице-губернатор.

Бывший член градсовета Екатеринбурга Михаил Вяткин заявил, что работа архитектора очень опасна, потому что «если он построит плохое здание, оно будет уродовать территорию много лет». «Поэтому я за то, чтобы были конкурсы. Нельзя разделять здания филармонии, надо постараться найти место здесь. Возможно, пожертвовать садом Вайнера, по которому давно обсуждали проект его реновации, и строительство, возможно, поможет решить эту проблему», – сообщил он, впрочем, не касаясь болезненной темы сноса жилого дома по соседству, чья судьба, похоже, уже решена. Ни один из проектов-финалистов не предполагает сохранения постройки.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 25.09.18

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