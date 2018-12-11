Депутат о ситуации со сносом пятиэтажки ради филармонии: «Власти вышли на тропу переговоров». В мэрии не согласны

Депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских сообщил о том, что екатеринбургские власти «вышли на тропу переговоров» с собственниками жилья в доме на улице Карла Либкнехта, 40, который хотят снести ради строительства нового зала свердловской филармонии.

«Посредники предлагают владельцам квартир компенсации. Как мне сказали, даже выше рыночной стоимости. Уже есть те, кто согласился. Информацию подтверждают два источника», ‒ написал парламентарий в своем фейсбуке, уточнив, что намерен в конце недели встретиться с инициативной группой жильцов, чтобы «узнать ситуацию из первых уст».

В мэрии, однако, сообщили, что переговоры с собственниками квартир в доме на улице Карла Либкнехта, 40, еще не начаты. «Кроме того, что уже сообщалось ‒ ранее Бирюлин встречался с собственниками, больше встреч пока не было. Предметно переговоры по стоимости выкупа квартир также пока не велись», ‒ сказал «Новому Дню» пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов.

В конце ноября вице-мэр по вопросам капстроительства и землепользования Алексей Бирюлин действительно встречался с несколькими жителями дома, готовящегося к сносу, и предложил им сформулировать темы, которые будут обсуждаться с рабочей группой.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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