Глава бюро Захи Хадид – о сносе пятиэтажки у филармонии: «Мы знали, что дом не расселен»

Глава архитектурного бюро Захи Хадид, Кристос Пассос, на брифинге после окончания своего выступления на 100+ Forum Russia все же рассказал о сносе жилой пятиэтажки ради строительства нового здания филармонии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Кристос Пассос рассказал, что заказчики проекта уведомили бюро, что соседняя жилая пятиэтажка еще не расселена. На просьбу прокомментировать ситуацию со сносом дома Пассос заявил, что этот вопрос «не в компетенции архитектурного бюро, его должны решать заказчики, городские власти». Он также выразил уверенность, что решение будет найдено.

Назвать сроки реализации проекта строительства нового здания филармонии архитектор также не смог.

Напомним, за неделю до приезда Пассоса жители дома № 40 по улице Карла Либкнехта, который хотят снести ради строительства нового здания филармонии, решили все же опубликовать свое письмо в адрес архитектурного бюро Захи Хадид, которое выиграло в конкурсе на лучший проект культурного учреждения. В письме жильцы дома подробно объяснили архитекторам, почему они просят их поддержки в вопросе переноса строительства нового зала филармонии. Екатеринбуржцы указали на нарушение своих прав как собственников, а также на то, что проект поглотит часть сада Вайнера, что ухудшит экологическую ситуацию в городе. Однако сложно было ожидать, что воззвания к британским архитекторам будут эффективны. В аналогичной ситуации со строительством Центра имени Гейдара Алиева в Баку и сносом ради проекта старых зданий письма в бюро Захи Хадид не помогли. Власти все равно осуществили задуманное, несмотря на протесты горожан.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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