Министр культуры рассказала соседям филармонии, кто виноват в скандале вокруг их дома (ВИДЕО)

Жильцы дома № 40 по улице Карла Либкнехта, который областные власти хотят снести ради строительства нового зала филармонии, сегодня встретились с министром культуры Свердловской области Светланой Учайкиной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по решению министра встреча была закрытой для СМИ. Кроме самих граждан и Светланы Учайкиной, на ней присутствовал только депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Жильцы приговоренного к сносу дома дошли до министра

По итогам разговора жители сообщили съемочной бригаде «Нового Дня», что впервые за все время скандала их наконец-то «выслушали». Впрочем, их тревоги развеяны лишь отчасти. Жительница дома Вера Литвак считает, что Светлана Учайкина – не тот человек, который будет принимать окончательное решение по сносу или сохранению их жилья. Граждане предпочли бы встретиться с вице-губернатором Павлом Крековым, курирующим вопросы соцполитики и культуры, но он «бросил на амбразуру» свою подчиненную.

В ходе встречи Светлана Учайкина заявила жильцам, что решение по сносу их дома еще не принято, и что их права ни в коем случае нарушены не будут. Гражданам также предложено создать инициативную группу, которая будет находиться на оперативной связи с органами областной власти. Министр обещала, что отныне с ними будет налажен диалог. По ее словам, то, что жильцы узнали о проекте только из СМИ, – вина одного из строительных чиновников, который уже наказан.

Подробнее о том, как прошла встреча граждан с министром культуры, и что им предлагают риэлторы, нанятые филармонией, – смотрите в нашем видеосюжете.

Напомним, чтобы освободить место под строительство нового зала Свердловской филармонии, планируется снести соседний пятиэтажный жилой дом. При этом с жильцами пятиэтажки областные власти долго не выходили на контакт ‒ у них не только не спрашивали мнения по поводу возможного переезда, но даже не предлагали вариантов выкупа жилья. В областном бюджете на 2019 год на строительство нового зала филармонии заложено 362 млн рублей. Глава архитектурного бюро Захи Хадид, Кристос Пассос, на брифинге после окончания своего выступления на 100+ Forum Russia рассказал в Екатеринбурге, что заказчики проекта уведомили бюро, что соседняя жилая пятиэтажка еще не расселена – архитекторы создавали проект исходя из того, что на этом месте пустырь.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук, Антон Отман

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