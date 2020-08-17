Пятиэтажку у филармонии начали разбирать вручную (ФОТО)

В Екатеринбурге начали демонтаж дома по адресу: ул. Карла Либкнехта, 38, на месте которого к 2023 году должно появиться здание нового концертного зала филармонии по проекту бюро Захи Хадид.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», здание будут разбирать вручную, поэлементно. Об этом рассказал журналистам представитель компании-подрядчика ООО «Строймонтаж» Павел Старков.

По его словам, это связано с тем, что совсем рядом находятся объекты культурного наследия – старое здание филармонии и учебный театр. Сейчас рабочие разбирают внутренние перегородки и вывозят элементы инфраструктурных сетей.

Работа ведется круглосуточно, на объекте занято 40 человек. Также Старков сказал, что некоторые жильцы, переезжая, оставили какие-то свои вещи – книги, мебель, кухонные раковины.

Снос дома завершится осенью.

Напомним, все квартиры в доме выкуплены, жильцы давно покинули опустевшее здание, хотя сначала некоторые из них категорически отказывались съезжать и дошли со своими жалобами до министра культуры.

Екатеринбург, Александр Саливанчук, Евгения Вирачева, Владислав Тринько

Екатеринбург. Другие новости 17.08.20

Правнучка Татищева из Парижа поздравила Екатеринбург с почетным званием (ФОТО). / В Свердловской области суточное число выздоровевших от коронавируса вдвое меньше заболевших. / В Екатеринбург прилетит Стивен Сигал. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»