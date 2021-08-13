Власти не могут назвать дату начала строительства нового зала филармонии, ради которого снесли жилой дом

Строительство нового здания Свердловской филармонии по проекту бюро Zaha Hadid, похоже, откладывается на неопределенный срок. Сегодня не начались даже проектировочные работы, которые собирались закончить в 2021 году. Без этого первого шага приступить к выбору подрядчика невозможно. Денег на имиджевый проект нет.

Напомним, концепцию нового зала Свердловской филармонии разработало архитектурное бюро Zaha Hadid. О проекте заговорили еще в 2018 году, и уже тогда было известно, что ради его реализации придется снести стоящий рядом с филармонией жилой пятиэтажный дом. Впервые проект показали в 2019 году в Санкт-Петербурге, а в Екатеринбурге макет футуристического здания привезли на форум 100+ в 2020 году.

По задумке в новом здании будет три зала. Большой на 1400 мест, камерный – на 500 мест и третий зал – трансформируемый для разных перформансов, рассказывали тогда в Центре развития социально-культурных инициатив Свердловской области, который должен курировать создание зала в Екатеринбурге.

В апреле 2021 года газета «Коммерсантъ» сообщала, что всего на строительство залов требуется 17 миллиардов рублей, из них 2 миллиарда – только на разработку проектной документации. При этом в бюджете Свердловской области на 2021 год заложено лишь 80 миллионов из необходимой суммы, чего явно недостаточно. Источник «Нового Дня» сообщил, что в этом году какие-либо работы вряд ли начнутся. «Центру развития социально-культурных инициатив не выделяют никаких денег. Оттуда даже сотрудники увольняются», – пояснил собеседник агентства.

В департаменте информационной политики Свердловской области на запрос «Нового Дня» о сроках строительства здания филармонии ничего конкретного ответить не смогли. В частности, агентство спрашивало: удалось ли найти в бюджете средства на проектную документацию? Будет ли она разработана в 2021 году? Сколько средств на это выделят и из каких источников? Когда начнется поиск подрядчика и строительство? На большую часть вопросов в ДИПе ответов не нашлось. «Поиск подрядчика начнется только после завершения разработки проектной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы. Разработка проектной документации начнется после того, как появится возможность направить средства на эти цели», – говорится в официальном ответе департамента.

Добавим, что ради строительства нового здания филармонии в Екатеринбурге расселили и снесли соседнюю пятиэтажку сталинской эпохи на Карла Либкнехта, 40. Некоторые жильцы в течение двух лет отказывались съезжать и продавать свои квартиры. Но впоследствии сдались. Летом 2020 года здание было снесено. С тех пор эта площадка пустует.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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