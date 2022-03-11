Слух дня: вместо нового здания филармонии по проекту Zaha Hadid сделают парк с летним залом

Свердловские власти, похоже, отказались от намерений построить новый зал филармонии по проекту архитектурного бюро Zaha Hadid. Вместо этого продумывают другие варианты, чтобы оправдать снос жилого дома. По данным инсайдеров, рассматривают вариант разбить на этом участке парк с летним залом филармонии.

«Денег на филармонию и так в бюджете не было. А сейчас тем более неизвестно, когда они будут. Уход бюро Zaha Hadid из России в связи с событиями на Украине стал хорошим поводом, чтобы амбициозный проект филармонии вообще похоронить, – говорят источники. – В ближайшие пару недель ждите заявлений, что, увы, в текущей экономической ситуации 20 миллиардов на проектирование и строительство здания – это непозволительная роскошь».

Слухи косвенно подтверждает и тот факт, что созданный в 2019 году Центр развития социально-культурных инициатив, который должен был заниматься как раз продвижением и строительством нового здания, сегодня существует лишь номинально. Никакой деятельности он не ведет.

По данным инсайдеров «Нового Дня», свердловские власти планируют сделать парк вместо нового здания филармонии. Его объединят со сквером на углу Первомайской – Тургенева. И не исключено, что там сделают летний зал филармонии.

«Нужно же как-то оправдать расселение и снос жилого дома, который проводили с таким скандалом и за большие деньги», – отметил источник.

О проекте нового зала по эскизам бюро Zaha Hadid заговорили еще в 2018 году. Ради строительства нового здания филармонии в Екатеринбурге расселили и снесли соседнюю пятиэтажку сталинской эпохи на Карла Либкнехта, 40. Некоторые жильцы в течение двух лет отказывались съезжать и продавать свои квартиры. Но впоследствии сдались. Летом 2020 года здание было снесено. С тех пор эта площадка пустует.

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