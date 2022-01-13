Куйвашев рассказал, когда начнут строить филармонию по проекту бюро Захи Хадид

Губернатор Евгений Куйвашев сегодня на пресс-конференции заявил, что область не отказывается от планов строительства нового здания филармонии по проекту архитектурного бюро Захи Хадид.

«Мы внесли коррективы. Планировали в 2020 году начать проектирование, концепцию сделало бюро Захи Хадид, будем придерживаться этого решения. Посмотрим, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в 2022 году, и оттуда будет решение», – заявил губернатор.

Как уже сообщал «Новый День», о проекте заговорили еще в 2018 году, и уже тогда было известно, что ради его реализации придется снести стоящий рядом с филармонией жилой пятиэтажный дом. Некоторые жильцы в течение двух лет отказывались съезжать и продавать свои квартиры. Но впоследствии сдались. Летом 2020 года здание было снесено. С тех пор эта площадка пустует.

Сам проект от бюро Захи Хадид впервые показали в 2019 году в Санкт-Петербурге, а в Екатеринбурге макет футуристического здания привезли на форум 100+ в 2020 году. На строительство залов требуется 17 миллиардов рублей, из них 2 миллиарда – только на разработку проектной документации. При этом в бюджете Свердловской области на 2021 год было заложено лишь 80 миллионов из необходимой суммы. Центру развития социально-культурных инициатив, созданному для строительства филармонии, не выделяли никаких денег, в 2021 году оттуда стали уходить сотрудники.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Евгения Вирачева

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