«Артисты много трудились и заслужили новый дом»: глава бюро Захи Хадид рассказал о скандальном проекте для филармонии

Сегодня в рамках 100+ Forum Russia исполнительный директор бюро Захи Хадид Кристос Пассос прокомментировал скандальный проект нового зала для Свердловской государственной академической филармонии. Ради здания, напомним, власти намерены снести жилой пятиэтажный дом. Перед выступлением архитектора, которое, скорее всего, стало самым посещаемым мероприятием форума, слово взяла организатор 100+ Вера Белоус. Она попросила участников встречи с Пассосом не задавать ему вопросов про зал филармонии. «Когда мы его приглашали, еще не было известно, что именно этот проект победит. Поэтому я прошу вас не задавать этих вопросов, Кристос очень волнуется по этому поводу», – сказала она.

Впрочем, в своей лекции Пассос сам заговорил о филармонии. «Я знаю, что были противоречия, споры и разногласия. Но это культурное пространство. Это зал, где все смогут взаимодействовать. Такое расположение театра – это то, что люди строили испокон веков, как в античности. Вы наверняка знаете, когда вы уроните монетку на пол в середине круга в античном театре, звон услышат даже на последних рядах. Вам не нужны микрофоны и рупоры. В то время уже было научное понимание распространения звука. Эта идея прекрасна. Это то, как мы общаемся и создаем наши работы, проектируем, – сказал он. – Уральский филармонический оркестр – это то, чем ваш город и регион славятся на весь мир. Директор филармонии Александр Колотурский очень известный. Вся команда гордится своими достижениями, они много трудились и заслуживают новый дом, который подчеркнет их заслуги».

Пассос не затрагивал тему сноса жилой пятиэтажки, что соседствует с филармонией, однако упомянул сад Вайнера. «Там уже есть парк, но надо добавить туда дизайна – новых деревьев, скамеек, амфитеатр, освещение», – сказал он.

Говоря о своем проекте, он пояснил, что расширять филармонию необходимо. «Нам необходимо соединить старое историческое здание с новым. Старое недостаточно большое, может вмещать только 600 гостей, но если приедет выступать больший оркестр, то его уже не смогут вместить, сцену надо расширять, увеличивать пространство, которое занимает филармонический театр, и доводить его до уровня, чтобы он мог конкурировать с международными сценами», – сообщил он.

По словам Пассоса, существующее здание станет частью нового комплекса. «Нам необходимо по размерам его вписать, отдав ведущую роль филармоническому театру. Мы старались сделать все технологично и современно. Здесь доступ обеспечен со всех сторон, мы пытались использовать пространство, чтобы люди могли попасть в здание, а также обновить фасады существующих зданий, полюбоваться обновленной архитектурой. Это было запланировано нами так. Здание находится на двух улицах и соединяет их. Это очень простой переход, который учитывает уральскую погоду. Залы находятся на втором и третьем уровне. Тут будет такая огороженная площадь с баром, садом, рестораном, чтобы люди могли проводить свое время», – объяснил он.

Пассос, говоря о проекте, также сообщил, что «оркестру понравится играть здесь, близко к людям, но в то же время они находятся в огражденном пространстве». «Все вибрации музыкальных инструментов будут распространяться по продуманному акустическому коридору. Это будет теплый зал, отделанный деревом теплых тонов. Это здание очень интересно, оно похожо на то, как внутри выглядит скрипка или гитара, вы будто внутри них. Мы думали об этом, когда создавали нашу концепцию. В малом зале будет огромное окно с видом на зимний сад – заснеженный или цветущий. Люди будут находиться в акустической капсуле с изумительным видом на природу. А люди снаружи смогут заглядывать в зал и видеть, что там происходит», – сообщил он.

Также он рассказал, что зал должен быть оборудован по последнему слову техники. «Неприятно, когда кондиционеры жужжат, это катастрофа, мы этого не хотим, мы хотим тихое оборудование, которое работает бесшумно. Ник Кейв, когда играет свои шедевры, даже останавливается, когда слышит это жужжание», – рассказал архитектор.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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