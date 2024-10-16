Новый зал филармонии обещают построить к 2028 году

Появились подробности о судьбе проекта нового концертного зала Свердловской филармонии в Екатеринбурге. Здание будет готово к 2028 году, а на его строительство из бюджета выделят 15,1 миллиарда рублей. Об этом сообщает близкий к городской администрации телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» со ссылкой на обновление в госпрограмме «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области».

Как ранее писал «Новый День», в августе власти Екатеринбурга актуализировали проект планировки территории под строительство концертного зала. Он будет находиться вплотную к существующему зданию филармонии и вмещать до 2,3 тысячи человек. Под залом будет подземная стоянка для артистов и гостей учреждения. Дополнительно проект предусматривает реконструкцию улиц Карла Либкнехта и Первомайской с обустройством въезда на парковку, а также улиц Тургенева и Клары Цеткин. Сквер, который находится перед филармонией, сохранят.

Планы по строительству нового зала Свердловской филармонии появились в 2018 году. Здание проектировало архитектурное бюро Захи Хадид, а в областном правительстве специально для стройки была создана АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области». Ради нового объекта снесли стоящий рядом с филармонией пятиэтажный дом – перед этим два года шли непростые переговоры с жильцами, которые отказывались съезжать и продавать квартиры. Во время пандемии коронавируса проект заглох, площадка рядом с филармонией до сих пор пустует. В 2024 году стало известно, что область готова выделить городу 300 миллионов рублей на реанимацию проекта.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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