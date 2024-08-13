В Екатеринбурге вернулись к планам строительства нового зала филармонии

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поручил актуализировать проект планировки территории для строительства нового концертного зала Свердловской академической филармонии. Соответствующий пакет документов готовят специалисты администрации, реализацией проекта займутся областные власти.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, концертный зал вместимостью до 2,3 тысячи человек построят вплотную с уже существующим зданием филармонии. Под залом разместится подземная стоянка для артистов и гостей учреждения. Дополнительно проект предусматривает реконструкцию улиц Карла Либкнехта и Первомайской с обустройством въезда на парковку, а также улиц Тургенева и Клары Цеткин.

Как уже сообщал «Новый День», о строительстве нового зала филармонии заговорили еще в 2018 году, специально для этого была создана АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области. Строить должны были по проекту знаменитого бюро Захи Хадид. Ради реализации проекта пришлось снести стоящий рядом с филармонией жилой пятиэтажный дом. Некоторые жильцы в течение двух лет отказывались съезжать и продавать свои квартиры. Но впоследствии сдались. Последняя собственница продала свою квартиру за 18 млн рублей. Летом 2020 года здание было снесено.

Во время ковида проект заглох. С тех пор площадка пустует.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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