Сад Вайнера переустроят и переименуют. Но не сейчас

Председатель комитета по благоустройству администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова рассказала о судьбе сада Вайнера после строительства нового зала Свердловской филармонии.

«Этот парк сейчас находится в ведомстве Екатеринбургского лесничества. Конечно, он будет сохранен, но переустроен. Кроме того, во всех предварительных проектах была идея вернуть парку историческое название – Клубный сад. Это будет парк для прогулок горожан», – сообщила чиновница на заседании комиссии по горхозяйству Екатеринбургской думы. Депутат Александр Колесников заявил, что при благоустройстве парка необходимо сохранить деревья, поскольку «они шикарные». Чиновники с ним согласились.

Напомним, планы по строительству нового зала Свердловской филармонии появились в 2018 году. Здание проектировало архитектурное бюро Захи Хадид, ради нового объекта снесли стоящий рядом с филармонией пятиэтажный дом. Однако во время пандемии Covid-19 проект заглох, площадка рядом с филармонией до сих пор пустует.

В 2024 году власти Екатеринбурга актуализировали проект планировки территории под строительство концертного зала. Он будет находиться вплотную к существующему зданию филармонии и вмещать до 2,3 тысячи человек. Под залом планируется сделать подземную стоянку для артистов и гостей учреждения. Дополнительно проект предусматривает реконструкцию улиц Карла Либкнехта и Первомайской с обустройством въезда на парковку, а также улиц Тургенева и Клары Цеткин. Как здание будет выглядеть – пока неизвестно. Однако источники в мэрии утверждали, что на строительство из бюджета выделят 15,1 миллиарда рублей, а здание будет готово к 2028 году. В конце прошлого года в восточной части сада Вайнера, где предполагается строительство, провели археологические раскопки.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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