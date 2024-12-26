На участке под строительство нового зала филармонии не нашли памятников археологии

Эксперты не нашли памятников археологического наследия в восточной части сада Вайнера, которая может быть использована под строительство нового зала Свердловской филармонии. Акт государственной историко-культурной экспертизы опубликован на сайте областного управления охраны объектов культурного наследия.

В нем говорится, что исследования были проведены в октябре-ноябре 2024 года экспертом Булатом Шакаевым на основании договора между филармонией и ООО «Первая архитектурно-производственная мастерская». Эксперт заложил на участке три археологических шурфа, признаков объектов культурного наследия не обнаружено. «Ранее, в 2018 году другая часть территории участка 66:41:0701012:6 была обследована. Таким образом, с настоящими изысканиями, обследование этого кадастрового участка 66:41:0701012:6 будет полным», – говорится в документе.

Как уже сообщал «Новый День», планы по строительству нового зала Свердловской филармонии появились в 2018 году. Здание проектировало архитектурное бюро Захи Хадид, а в областном правительстве специально для стройки была создана АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области». Ради нового объекта снесли стоящий рядом с филармонией пятиэтажный дом – перед этим два года шли непростые переговоры с жильцами, которые отказывались съезжать и продавать квартиры. Во время пандемии коронавируса проект заглох, площадка рядом с филармонией до сих пор пустует. В 2024 году власти Екатеринбурга актуализировали проект планировки территории под строительство концертного зала. Он будет находиться вплотную к существующему зданию филармонии и вмещать до 2,3 тысячи человек. Под залом будет подземная стоянка для артистов и гостей учреждения. Дополнительно проект предусматривает реконструкцию улиц Карла Либкнехта и Первомайской с обустройством въезда на парковку, а также улиц Тургенева и Клары Цеткин. Как здание будет выглядеть – пока неизвестно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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