На Урале ликвидируют организацию, созданную для строительства нового зала филармонии

В Свердловской области ликвидируют организацию, которую бывший губернатор Евгений Куйвашев создал специально для строительства нового зала филармонии. Сегодня это предложение правительства одобрили депутаты заксо.

Перед ними с проектом поправок в программу управления госимуществом выступил замгубернатора – глава МУГИСО Алексей Кузнецов. Министр рассказал, что в текущем году планируется ликвидация четырех юридических лиц с государственным участием – АО «Фармация», АО «Телевизионная сеть», АНО «Центр развития социально-культурных инициатив» и «Управление капитального ремонта объектов социальной сферы».

Как уже писал «Новый День», планы по строительству нового зала Свердловской филармонии появились в 2018 году. Здание проектировало архитектурное бюро Захи Хадид, а в областном правительстве специально для стройки была создана АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области». Ради нового объекта снесли стоящий рядом с филармонией пятиэтажный дом – перед этим два года шли непростые переговоры с жильцами, которые отказывались съезжать и продавать квартиры. Во время пандемии коронавируса проект заглох, площадка рядом с филармонией до сих пор пустует. Тем не менее, в 2024 году городские власти заявляли, что проект будет актуализирован.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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