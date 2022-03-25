«Мы интеллигентно ждем лучших времен», – в минкульте не отказываются от нового здания филармонии

Власти Свердловской области не отказываются от строительства нового здания филармонии, хотя это, вероятно, произойдет после завершения строительства объектов Универсиады.

Об этом на пресс-конференции сообщила «Новому Дню» министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. «Мы не отказались от реализации проекта. Но времена особенно сложные. Сегодня правительство области принимает усилия, чтобы завершить работы по возведению объектов Универсиады. А мы интеллигентно ждем лучших времен», – пояснила Учайкина.

О том, что новое здание филармонии все же будет построено в Екатеринбурге, также сообщал губернатор Куйвашев, хотя дата начала строительства не определена.

Как ранее писал «Новый День», проект появился еще в 2018 году, ради его реализации летом 2020 года снесли соседний жилой дом, и с того времени площадка пустует.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Мария Зыкова

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