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Вторник, 13 декабря 2022, 09:27 мск

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Мэрия выделит 150 млн на проектирование новой филармонии

Администрация города не хоронит проект нового здания филармонии, ради которого снесли пятиэтажку на улице Карла Либкнехта. В следующем году на проектирование выделят 150 млн рублей.

Напомним, жилой дом расселили и снесли в 2020 году, причем не без скандала – одна из хозяек отказывалась продавать квартиру, но в итоге сторговалась за 18 млн рублей и путевку в Париж. То, что инициаторы застройки пошли на такую сделку (при рыночной цене квартиры, о которой идет речь, примерно в 3 млн рублей), объяснялось желанием успеть построить новую филармонию по проекту бюро Захи Хадид к 2023 году. Однако после начала спецоперации компания покинула Россию, проект был свернут, к тому же на него – по последним данным – требовалось порядка 20 млрд рублей. По слухам, одним из вариантов было создание нового парка на месте снесенной пятиэтажки и открытие летнего зала.

Екатеринбург, Елена Сычева

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