«Гарантом прав граждан выступит законодательство РФ», – директор филармонии высказался о сносе жилого дома на Либкнехта (ДОКУМЕНТ)

Директор Свердловской филармонии Александр Колотурский ответил на открытое обращение жителей дома на улице Карла Либкнехта, 40, который хотят снести. В документе он сначала объясняет, почему филармонии нужен концертный зал, указывая на тесноту гардероба, фойе, сцены и зрительного зала, а затем объясняет, что Екатеринбург отстал от Новосибирска, Омска, Челябинска, Перми и Ханты-Мансийска, где уже были построены новые площадки для филармоний. «Мы, чуть ли не последние на Урале, кто пользуется залом еще дореволюционной постройки», ‒ отмечает он.

Колотурский пишет, что филармония ‒ государственная организация, «поэтому самостоятельно решать вопросы выбора земельного участка, проектирования, строительства, не имеет ни прав, ни возможности». Вместе с тем он признается, что «является активным участником продвижения проекта строительства нового зала», но «не имеет полномочий оповещать собственников дома о проекте и сносе или вести диалог с ними». «Насколько мне известно, решения об окончательном принятии проекта пока нет. Но в случае сноса дома я не сомневаюсь, что выкуп квартир должен быть максимально справедливый, гарантом прав граждан выступит законодательство РФ. Мероприятия об установлении состояния жилого дома проводятся нами на законных основаниях, поскольку филармонии принадлежит ряд квартир в доме. За эксплуатацию принадлежащих нам квартир отвечает филармония. Мы осуществляем контроль за их состоянием, у нас, как и у других собственников, заключены договоры с управляющей организацией. Мы надлежащим образом оплачиваем все коммунальные и эксплуатационные расходы», ‒ заключает он.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 10.12.18

На дороге Екатеринбург – Тюмень закроют движение на ночь. / Изменения в структуре областной власти закрепят специальным законом. / В Уральском полпредстве вручили госнаграды, паспорта и удостоверения судей в честь 25-летия Конституции (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»