Жильцов дома у филармонии пригласили на прием в министерство культуры

Жильцов дома № 40 по улице Карла Либкнехта пригласили завтра на прием в областное министерство культуры.

Как сообщила РИА «Новый День» одна из жительниц дома, встреча назначена на 12:00 завтра, 20 декабря. «Возможно, нас будут уговаривать на компенсации и рассказывать, как важен новый зал филармонии», – предполагают жители.

Напомним, чтобы освободить место под строительство нового зала Свердловской филармонии, планируется снести соседний пятиэтажный жилой дом. При этом с жильцами пятиэтажки областные власти долго не выходили на контакт ‒ у них не только не спрашивали мнения по поводу возможного переезда, но даже не предлагали вариантов выкупа жилья. В областном бюджете на 2019 год на строительство нового зала филармонии заложено 362 млн рублей. Глава архитектурного бюро Захи Хадид, Кристос Пассос, на брифинге после окончания своего выступления на 100+ Forum Russia рассказал в Екатеринбурге, что заказчики проекта уведомили бюро, что соседняя жилая пятиэтажка еще не расселена.

Директор филармонии Александр Колотурский недавно признался, что «является активным участником продвижения проекта строительства нового зала», но «не имеет полномочий оповещать собственников дома о проекте и сносе или вести диалог с ними». «Насколько мне известно, решения об окончательном принятии проекта пока нет. Но в случае сноса дома я не сомневаюсь, что выкуп квартир должен быть максимально справедливый, гарантом прав граждан выступит законодательство РФ», – заявил он.

Екатеринбург, служба информации

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