Все решено: на проект новой филармонии в бюджет-2019 уже заложена треть миллиарда (СКРИН)

В проект областного бюджета на 2019 год уже заложены средства на проведение проектно-изыскательских работ для строительства пристроя к Свердловской филармонии.

Как сообщил сегодня в фейсбуке депутат Госдумы Андрей Альшевских, на эти цели запланировано выделить 362 миллиона рублей. «Какая дерзость и наглость! Ведь с собственниками квартир и офисов еще не договорились о переезде. Но Минкультуры, видимо, заранее рассчитало, что «выгонит» людей из дома. Действительно, культурные рейдеры…» – написал депутат.

Напомним, ранее жильцы дома на Карла Либкнехта, 40, который хотят снести ради строительства филармонии, попытались заставить чиновников разговаривать с ними. Горожане написали открытое письмо, в котором требуют объяснить, по какому закону будут забирать участок, почему их мнения никто не спрашивает и кто будет проводить выкуп. Отдельные вопросы адресованы директору филармонии Александру Колотурскому: считает ли он допустимым неуважительный тон беседы с гражданами.

Екатеринбург, служба информации

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