«Решение принято на самом высоком уровне, какой вы можете представить», – директор филармонии о конфликте с жильцами соседнего дома

Директор Свердловской филармонии Александр Колотурский прокомментировал скандал, который разворачивается вокруг строительства нового концертного зала. Ради него местные власти хотят снести жилой дом на улице Карла Либкнехта, 40. Владельцы квартир недовольны положением дел. Более того, до сих пор с ними никто не обсуждал этот вопрос. «Насколько я знаю, сегодня принято такое решение, я знаю положение и желание, самое главное ‒ сделать так, чтобы людям было хорошо. Принято решение на самом высоком уровне, какой вы можете представить, поэтому я думаю, что может быть со следующей недели, может быть, дней через десять начнется работа с жильцами по поводу удовлетворения их интересов», ‒ заявил он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

В настоящее время в доме проживают 42 человека. Как ранее рассказал «Новому Дню» один из собственников квартир в здании Антон Шелков, никто из чиновников до сих пор не назначал встреч с жителями, им так и не объяснили, почему у них не спросили, хотят ли они переезжать в другое место, равно как и не предложили вариантов расселения.

«Мы обращались в областную прокуратуру, в администрацию города, к президенту. Попытались обратиться к губернатору области, но на сегодняшний день встреч никаких не состоялось. Только из СМИ мы узнали, что рассматривается проект плана строительства на месте нашего дома. Земля в собственности под домом, мы ее владельцы, но во всех проектах строительства нового зала филармонии предполагается снос», – сказал он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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