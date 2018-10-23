Жильцы приговоренного к сносу дома заказали транспарант с воззванием к Путину

Жильцы «сталинки» на улице Карла Либкнехта, 40, дома, который хотят снести ради строительства нового концертного зала областной филармонии, будут искать защиты лично у президента.

Как рассказал «Новому Дню» представитель инициативной группы Антон Шелков, жильцы уже заказали изготовление транспаранта с обращением к президенту России Владимиру Путину. Воззвание предлагается вывесить на днях прямо на фасаде дома. Докричаться до властей иным способом у людей не получается.

Напомним, по итогам общественных обсуждений, которые завершились вчера, 22 октября, и. о. главного архитектора Екатеринбурга Андрей Молоков, уже подписал пятиэтажке приговор. «Учет поступивших от участников общественных обсуждений предложений о сохранении жилого дома по адресу ул. Карла Либкнехта, 40, не представляется возможным в случае реализации проекта», – резюмировал он. На четверг, 25 октября, в филармонии назначено очередное обсуждение проекта нового здания, но жильцов соседнего дома там видеть не хотят.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 23.10.18

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